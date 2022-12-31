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Yarım bilete ne çıkıyor? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye yarım bilete ne kadar veriyor?

Milli Piyango 2023 büyük ikramiye yarım bilete ne kadar veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30 itibarıyla başladı. Amorti ve 200 bin TL büyük ikramiye kazanan numaralar 23:15 itibarıyla açıklanmaya başlıyor. 100 TL'den satılan yarım biletin ne kadar ikramiye verdiği merak konusu oldu. İşte, Milli Piyango büyük ikramiye yarım bilet ikramiyesi...

Giriş: 31.12.2022 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Piyango 2023 yarım bilet ikramiyesi, tamamı dağıtım garantili 200 milyon büyük ödülü kazanma ümidiyle bilet alanlar tarafından araştırılıyor. Tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL'den satılırken gözler "Milli Piyango büyük ikramiye yarım bilete ne kadar veriyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Milli Piyango yarım bilete ne çıkıyor? sorusunun yanıtı...

  • Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

    Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

    Yarım bilet alanlar 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin 100 milyon TL'sini kazanacak.

  • Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

    Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

     

  • Milli Piyango Büyük İkramiye Saat Kaçta Açıklanacak?

    2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

    İşte çekiliş saatleri;

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

  • Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

    31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi akşam saatlerine doğru başlayacak. Milli Piyango Sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan numaranın 20.00 ila 23.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişle duyurulması bekleniyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları biter bitmez sıralı ve tam liste kazanan numaraları sitemizden öğrenebilirsiniz.

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  • 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

    Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

  • Milli Piyango Sorgulama 2023 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2023 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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    Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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