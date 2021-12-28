Yargıtay'dan 'tasmasız Pitbull'un sahibine: En ağır cezayı gerektirir

Pitbull cinsi köpeklerin neden olduğu saldırılar, Gaziantep´in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık´ta 4 yaşındaki Asiye Ateş´in ağır yaralandığı olayla yeniden Türkiye gündeminin ilk sırasına taşındı. Kayseri´de yaşanan benzer bir olayda, Pitbull saldırısından kaçmak için ağaca tırmanan ve düşerek yaralanan çocukla ilgili davada, Kayseri Develi Asliye Ceza Mahkemesi´nin köpeğin sahibine 500 TL para cezası verdiği ortaya çıktı.
ADALET BAKANLIĞI KANUN YARANINA BOZMA İSTEDİ
Mahkemenin Pitbulun sahibi hakkında `Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması´ suçundan mahkumiyet kararı vererek para cezası ile cezalandırdığı dosya, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay´a taşındı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 23 Kasım 2021 tarihli kararında şu değerlendirmeyi yaptı: "Sanığın kendisine ait olan ve bağsız bulunan Pitbull cinsi köpeği ile dolaştığı, köpeğin bu sırada mağdurun kaçmak için ağaca çıkmak istediğinde, yere düşerek yaralanması olayında, eyleminin taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarını oluşmuştur."
`EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇ´
Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında , olayda TCK´nın 44. maddesinde düzenlenen `İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır´ hükmünün de uygulanması gerektiğini belirterek, köpeğin sahibi olan sanığın `taksirle yaralama´ suçundan da cezalandırılması gerektiğini bildirdi. Mahkemenin suç vakfında yanılgıya düştüğünü belirterek, kararı bu gerekçelerle oybirliğiyle bozan Yargıtay, dosyayı geri gönderdi.
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