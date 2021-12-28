Tasmasız pitbull küçük çocuğa saldırdı

İHA

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. (7), sokakta oyun oynadığı esnada A.B. (14), pitbull cinsi köpeği ile sokağa çıktı.

İHA'nın haberine göre, A.B., bu sırada köpeğinin tasmasını bir anda bıraktı ve köpek, H.E.'ye saldırdı.

Sokakta bulunan esnafın müdahalesiyle pitbull cinsi köpek küçük çocuğu bırakırken, yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.E., tedavisinin ardından da taburcu edildi.

"ÜZERİME SALDILAR, KAÇAMADIM"

Olayı anlatan H.E., "Markete giderken köpeği üzerime saldılar ama ben kaçamadım. Kaçacak yer bulamadım. Canım çok acıdı." dedi.

H.E.'ye saldıran köpeğin daha önce de başkalarına saldırdığını öne süren baba İlhami E. (34) de, "Çocuğum o gün markete gitmiş dönerken de pitbullun saldırısına uğramış. Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış. Sahibi köpeğin tasmasını bırakmış. Olay zaten güvenlik kamerasında da görülüyor. Çocuk köpekten kurtulmak için kaçmaya çalışıyor eve kadar koşturuyor ama evin yakınlarında köpek onu yakalıyor. 2-3 kişi elinden zor alıyor. " dedi.