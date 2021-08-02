Yargıtay'dan kiralık araç kararı!

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yol kontrolünde kiralık aracın ehliyeti olmayan bir genç tarafından kullanıldığını tespit etti. Ekipler, aracın sahibi olan kiralama şirketine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36/3-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı 2 bin 473 lira para cezası kesti. Kiralama şirketi sahibi, cezaya itiraz etti. 2. Sulh Ceza Hâkimliği, itirazı reddetti. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. Başsavcılık dosyayı 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi.
Emsâl bir karara imza atan daire, cezadan kiralama şirketinin sorumlu olamayacağına hükmetti. Kararda şöyle denildi:
“Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermekten araç tescil plakasına istinaden idarî yaptırım kararı düzenlendiği ortadadır. Aracın 14/01/2020 tarih ve saat 18:46 ile 16/01/2020 tarih ve saat 19:50 arasındaki dönemde şahsa kiralandığı, kabahat fiilinin işlendiği 16/01/2020 tarihinde saat 02:24 sıralarında aracın üçüncü kişiye kiracı tarafından verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki mu'teriz (itirazcı) tarafından anılan aracın dosya kapsamında bulunan 03/02/2020 tarihli belgeye göre Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kaydının girildiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü' nün internet sayfasından temin edilen belge çıktısı uyarınca anılan kiralama işleminin KABİS sistemine kaydedildiğinin anlaşıldığı, aracı kiralayan şahsın sürücü belgesi suretinin dosyada mevcut olduğu ortadadır. İl Emniyet Müdürlüğü' nün 17.02.2020 tarihli cevabî yazısında 16.01.2020 tarih saat 02.24 'de ... plakalı aracın ... tarafından sürücü belgesiz olarak kullanılması sebebiyle mu'teriz hakkında da idarî para cezası uygulandığının belirtildiği görülmekle; aracı, sürücü belgesi bulunan kiralayana kiraya veren mu'terizin, kira sözleşmesinde ismi bulunmayan üçüncü bir şahıs tarafından, kiralama dönemi içerisinde aracın sürücü belgesiz olarak kullanılmasından sorumlu tutulamayacağı anlaşılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarname içeriği farklı gerekçe ile yerinde görüldüğünden, 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/03/2020 tarihli ve 2020/354 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına, kiralama şirketi sahibine kesilen idarî para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.”
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