Yargıtay'dan emsal karar! Polise "Seni sürdüreceğim" demek suç sayılmadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı.

Dairenin kararına göre, 2016'da Konya'da yaşayan bir kişi, şikayetçi olmak için gittiği karakolda polislerle tartışma yaşadı ve görevli polislere yönelik, "Ankara'yı ararsam görürsün, seni sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dava açılan sanık, yargılama sonucu Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesince 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eyleminin "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu oluşturmadığını ileri süren sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Dairenin kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme" suçunun "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlendiği belirtildi.

Sanığın, müşteki polislerin görev yerini değiştirme gibi bir yetkisinin de bulunmadığı, bu nedenle atılı suçun oluşmadığı belirtilen kararda, şu gerekçeler yer aldı:

"Dava konusu olayda, sanığın polis memurlarının görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, anılan sözlerin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde, görevi yaptırmamak suçunun tehdit unsurunu oluşturmadığı, bu nedenle görevi yaptırmamak için direnme suçu oluşmadığı halde kanuni olmayan gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."