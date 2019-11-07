07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da, sokaktaki kına gecesinde tabancayla rastgele havaya ateş açarken Beyza Özer'in (16) ölümüne, babaannesi Hasene Sevinç'in (59) de yaralanmasına yol açan Ahmet Ülger'e (50) 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 25 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 2015 yılının ağustos ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Karabalcık Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, eski muhtar Kasım Çiçek'in oğlu Vehbi Eren Çiçek'in düğünü öncesi kına gecesi yapıldı. Kına gecesinin sonunda ise davetliler, gelenek gereği tavuk almak için damadın evine gitti. Bu sırada tabancayla rastgele havaya ateş açılırken, lise 3'üncü sınıf öğrencisi Beyza Özer'in başına maganda kurşunu isabet etti. Kızın yanında bulunan babaannesi Hasene Sevinç'in ise boynunun kenarından giren kurşun, protez dişine çarptıktan sonra ağzına düştü.
GÖZALTINA ALINAN MAGANDA TUTUKLANDI
Yaralanan babaanne-torun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakımda bir süre tedavi gören Beyza Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Hasene Sevinç ise taburcu edildi. Olayın ardından tabancayla rastgele ateş açtığı gerekçesiyle Ahmet Ülger, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ülger, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI
Sanık Ahmet Dülger hakkında, Bursa 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Ülger, tutuklu yargılandığı davada, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin bu kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkarılan Ahmet Ülger, duruşmada, "Beyza'nın vurulmasıyla ilgili alakam yok" dedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanığa önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ahmet Ülger'in cezası, duruşmadaki 'iyi hali' dikkate alınarak, 25 yıl hapse çevrildi.
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