Yargıda Birlik Derneği'nden FETÖ mesajı

Yargıda Birlik Derneği, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 12 Ekim 2014 yılında seçilen Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve bu kurula bağlı yargı mensuplarının, FETÖ mensuplarının yargı önüne çıkmasında etkili olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yargı içerisine sızmış Fetullahcı Terör Örgütü mensuplarınca 17-25 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik yollarla seçilmiş hükümetine karşı yargı yoluyla darbe yapılmıştır.
Benliğini ve çalışmasını bu ülkeye adamış hiçbir kişi ya da gruba aklını ve bedenini kiralamamış yargı mensuplarınca, yapılan bu darbeyi bertaraf etmek ve yargı içerisindeki FETÖ'cü terör unsurlarını ortadan kaldırma amacıyla yargıda birlik etrafında bir araya gelinmiş, dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde amansız bir mücadeleye başlanmıştır.
12 Ekim 2014 tarihinde Fetullahcı Terör Örgütü mensuplarının Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunu ele geçirmeye yönelik plan ve projeleri, Yargıda Birlik Platformu (derneği)’nun birlik, beraberlik ve cesaretiyle yerle bir edilmiş, milli bir Hakimler Savcılar Kurulu seçilmesi sağlanmıştır.
12 Ekim 2014 yılında seçilen Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve bu kurula bağlı yargı mensupları; 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı ilk geceden olmak üzere uluslararası ve ulusal hukuk mevzuatı içerisinde mücadele etmiş hainlerin yargı önünde hesap vermeleri sağlanmıştır.
Yargıda Birlik Derneği (platformu) Fetullahcı Terör Örgütü ile mücadelede önemli görevler üstlenmiş, bu günde devam eden mücadelenin temel taşlarını, omurgasını oluşturmuştur. Bu kutlu mücadelede emeği geçen dönemin bakan, müsteşar ve HSK Üyeleri başta olmak üzere tüm yargı mensuplarına yargıda birlik derneği olarak minnet ve şükranlarımızı sunarız."
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