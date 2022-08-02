Kanal D ekranlarında ilk sezonuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yargı dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyicilerin en merak ettiği sorulardan birisi oldu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'nın 2. sezonu ile ilgili son durumu bir araya getirdik...

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sorar. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakar. Heyecanlı bir sezon finali yapan Yargı, arkasında pek çok soru bırakarak ekranlardan ayrıldı. Şimdi ise Yargı yeni sezon tarihi araştırılıyor.

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisi yapımcısı Ay Yapım 2. sezon için sözleşme imzaladığı oyunculara yeni sezon tanıtımı çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkmaya hazırlanmaları yönünde mesaj attı. Ekip 20 Ağustos 2022 de sete çıkacak ve 18 eylül 2022 de yeni sezona başlayacak.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis Öztürk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.