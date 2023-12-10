Yargı Yekta ölecek mi ve diziden çıkıyor mu? Yargı'da Yekta'yı oynayan Uğur Polat diziden ayrılıyor mu?
Star TV'nin yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi ile yoluna devam eden dizisi Yekta, bu akşam yayınlanacak 75. bölümüyle heyecan fırtınasına sahne olacak. Dizide, ünlü oyuncu Uğur Polat'ın hayat verdiği Yekta'nın vurulması nedeniyle ölüp ölmeyeceği büyük merak konusu olmuş durumda. İşte, konuya dair ayrıntılar....
- 1
3. sezonuyla da oldukça ilgi gören Kanal D dizisi Aile, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oldukça heyecanlı anların yaşanacağı dizinin yeni bölümüne Yekta karakterinin akıbeti damga vuracak. İşte, ölüp ölmediği gündem olan Yekta'nın dizideki geleceğine dair ayrıntılar...
- 2
YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK, YEKTA ÖLECEK Mİ?
Ceylin, Mercan’ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta’nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.
Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta’nın yokluğunda Osman ve Çınar’dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.
- 3
Tuğçe ile Efe, meraklı gözlerden uzak dolu dizgin bir yakınlaşma içerisindeyken Parla’yı, Çınar ile ilgili öğreneceği ve şimdiye kadar hiç bilmediği bir geçmiş hikaye beklemektedir.
Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin’in kucağına yeni bir adli vaka düşecektir. Bilinçsiz ve kimliksiz bir halde bulunan kadınla başlayan olaylar, yatağından çıkmakta olan bir nehrin ilk sızıntısıdır ve kontrol altına alınmazsa önüne kattığını sürükleyip götürecek gibidir.
-
- 4
UĞUR POLAT KİMDİR?
Uğur Hakan Polat (d. 1 Ocak 1961), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. 1981'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.
16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı. Çevirdiği birçok sinema filmlerinde de ödüllere layık görüldü.
- 5
Bunlardan bazıları; Salkım Hanım'ın Taneleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu"; Bütün Kapılar Kapalıydı sinema filmi ile 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Oyuncu" ödülünü aldı.
Son olarak 2014 yılı itibarı ile Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Kandemir Nevizade karakterini canlandırmıştır.