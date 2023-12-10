Yargı Yekta ölecek mi ve diziden çıkıyor mu? Yargı'da Yekta'yı oynayan Uğur Polat diziden ayrılıyor mu?

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK, YEKTA ÖLECEK Mİ?



Ceylin, Mercan’ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta’nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.



Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta’nın yokluğunda Osman ve Çınar’dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.