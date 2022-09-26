YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Hayat onu erken sınamıştır; kısa süre önce hapishaneden çıkan babasının yokluğunda ailesinin direği olmuştur. Annesi ve kardeşlerine kendince destek olmaya çalışmış ve hayatın sert koşullarıyla tek başına savaşmayı öğrenmek zorunda kalmıştır. Babasının haksız yere suçlanmış olduğuna inandığı için de içten içe öfkelidir, bu yüzden mesleğini kendi kurallarına göre yapar.
Bir gün, bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır; bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Üstelik kendisi gibi saygı duyulan, mesleğinin yüz akı olarak gösterilen babası Metin; İstanbul emniyetinde cinayet büro amiri olarak çalışmaktadır. Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir.
Mesleğini de ömrü boyunca bu ilkelere dayanarak yapacağına dair hem Metin’e hem kendisine söz vermiştir. Bu yüzden Ceylin ve Ilgaz, büyük bir çatışma yaşar ve karşı karşıya kalırlar. Fakat Ilgaz; kendisinden çok farklı olan ve sürekli başı belaya giren kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkmak zorunda kalır. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister; zira bütün okların kardeşini gösterdiği bu vakada Ceylin’in sınırsızlığına ihtiyacı vardır. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.
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