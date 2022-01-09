YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu hafta 15. Bölümünü ekrana getirecek dizide yaşanacaklar ise şöyle; Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.