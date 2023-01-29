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Yargı 52. bölüm full izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!

Yargı 52. bölüm yayınlandı! Yargı son bölümünde yaşananlar

Yargı 52. son bölüm 29 Ocak Pazar akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yargı son bölümde; Ilgaz’ın arabasına konulup, emniyetin bahçesinde herkesin gözü önünde patlatılan bomba herkeste büyük şok etkisi yaratmıştır. Yargı 52. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

Giriş: 29.01.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 52. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...

  • YARGI 52. BÖLÜM İZLE

    Yargı 52. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YARGI 52.BÖLÜM ÖZETİ

    Ilgaz’ın arabasına konulup, emniyetin bahçesinde herkesin gözü önünde patlatılan bomba herkeste büyük şok etkisi yaratmıştır. Başta Ilgaz olmak üzere sevdiği hiç kimse emniyette değildir. Ilgaz için tek mesele artık bu cinayetin arkasındaki gerçeği bulmaktır.

    “Ölü gelin” davasında kimin cinayeti işlemiş olduğu artık bombanın ve tehditlerin arkasındaki ismi bulmak için de çok önemli bir hale gelir. Gelinin de damadın da aileleri büyük şüpheliler olarak kodlanır. Fakat damat tarafının avukatı olarak tanıdık yüzler bir anda olaya dahil olurlar; Yekta Tilmen ve oğlu Ömer…

  • Tek tek her ipucunun üzerinden bir daha geçen Ilgaz, Eren ve Ceylin; Çetin’le ilgili gizemi çözmeye karar verirler. Bu yolda en çok üzülen kişi ise Aylin olacaktır. Ilgaz ve Ceylin bu cenderenin içinde birbirlerini kollamak için yan yana durmak zorundadır; kalplerinin en derinine gömmeye çalıştıkları aşkları birbirleri için deli gibi endişelenmelerine sebeptir. Ancak tehditlerin sonu gelmeyecek ve Ilgaz’ın sabrı çok acı bir biçimde sınanacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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