YARGI 37. BÖLÜM ÖZETİ
Büyük titizlikle hazırlanan operasyonda Ilgaz her şeyin onları otele çekmek için hazırlanan bir tuzak olduğunu sezmiştir. Ceylin’in binmesi gereken asansörün boş bir halde lobiye ulaşması ise bu kumpasın şahsi hayatlarına kadar uzandığına dair herkesi tedirgin etmiştir.
Kardeşinin ölümü ve başsavcılık makamının ağırlığı arasında bocalayan Pars, şimdi bir de verdiği kararların sonuçları ile yüzleşmek zorundadır. Bunun yanında küllerinden yeniden doğmaya çalışan Yekta ile yollarının bir daha kesişme vaktidir.
Öldürülerek kuyuya atılan kişilerin tüm bilgileri yavaştan gün yüzüne çıkarken, tek canlı tanığın da hastaneden kaçırılmış olması herkesi alarm haline geçirmiştir. Ilgaz ve Eren, birbirine düğümlü şüpheli ihtimallerinde daha büyük yol alırken önlerine sürpriz tanıklıklar ve sırlar çıkacaktır.
Ceylin’in gerçeği bulmak uğruna, önünü ardını düşünmeden kendi doğrularınca hareket etmesi Ilgaz’ı çileden çıkarmıştır. İş ile aşkı birbirlerine verdikleri sözler uyarınca ayırmaya çalışan ikiliyi, kördüğüm olmuş bir olaylar silsilesi beklemektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!