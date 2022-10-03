YARGI 37. BÖLÜM ÖZETİ

Büyük titizlikle hazırlanan operasyonda Ilgaz her şeyin onları otele çekmek için hazırlanan bir tuzak olduğunu sezmiştir. Ceylin’in binmesi gereken asansörün boş bir halde lobiye ulaşması ise bu kumpasın şahsi hayatlarına kadar uzandığına dair herkesi tedirgin etmiştir.

Kardeşinin ölümü ve başsavcılık makamının ağırlığı arasında bocalayan Pars, şimdi bir de verdiği kararların sonuçları ile yüzleşmek zorundadır. Bunun yanında küllerinden yeniden doğmaya çalışan Yekta ile yollarının bir daha kesişme vaktidir.

Öldürülerek kuyuya atılan kişilerin tüm bilgileri yavaştan gün yüzüne çıkarken, tek canlı tanığın da hastaneden kaçırılmış olması herkesi alarm haline geçirmiştir. Ilgaz ve Eren, birbirine düğümlü şüpheli ihtimallerinde daha büyük yol alırken önlerine sürpriz tanıklıklar ve sırlar çıkacaktır.

Ceylin’in gerçeği bulmak uğruna, önünü ardını düşünmeden kendi doğrularınca hareket etmesi Ilgaz’ı çileden çıkarmıştır. İş ile aşkı birbirlerine verdikleri sözler uyarınca ayırmaya çalışan ikiliyi, kördüğüm olmuş bir olaylar silsilesi beklemektedir.