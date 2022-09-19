DİZİNİN KONUSU

Yaşadıkları zorukları geride bırakıp evliliklerinin güzel yıllarını yaşayan Ilgaz ve Celin; itibarını, parasını ve eşini kaybeden Yekta; yeni aşka yelken açmış Pars; ökfesini içinde yaşayam ve hayata tutunan Gül ve daha fazlası Yargı dizisnde...

Yargı dizisi son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesine bakabilirsiniz.