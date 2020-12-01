Sosyal medyadan tanıştı! Yardım etti! Sonrası feci!

Antalya'da, gazeteci Abdullah Yalçın (59),12 yıl önce sosyal medyadan Almanya'da yaşayan Yeliz M. (43) ile tanıştı. Bir süre sosyal medyadan görüşen ikili, 7 yıl önce Yeliz M.'nin Antalya'ya gelmesiyle yüzyüze görüştü. Yeliz M., daha sonra Almanya'ya döndü. Bir süre sosyal medyadan konuşmaya ve görüşmeye devam eden Yalçın ile Yeliz M., ardından iletişimi kesti.
PARA YOLLADI VE BİLETİNİ ALDI
DHA'daki habere göre 3 yıl önce Antalya Side'ye çalışmak için gelen Yeliz M., pandemiden dolayı işsiz kalınca İstanbul'a gitti. İddiaya göre Yeliz M., sosyal medya hesabından gazeteci Abdullah Yalçın ile tekrar iletişime geçerek, parasız kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Yalçın, bunun üzerine, Yeliz M.'yi Antalya'ya davet etti ve bir miktar para yollayarak biletini aldı.
"2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, 1 TABLET VE 300 TL İLE GİTTİ"
19 Kasım Perşembe sabahı Antalya'ya gelen Yeliz M., Abdullah Yalçın'ın evine geçti. 3 gün Yalçın'ın evinde kalan Yeliz M., iddiaya göre alkol sorunu olduğu için Abdullah Yalçın tarafından 22 Kasım Pazar günü evden gönderildi. Yeliz M., yine iddiaya göre Yalçın'a ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 300 TL ve bir miktar alkollü içkiyi de yanında götürdü. Yalçın, evde eşyaların eksik olduğunu görünce polis merkezine giderek Yeliz M.'den şikayetçi oldu.
"EVDE KENDİSİNE BİR ODA GÖSTERDİM"
Yeliz M. ile 12 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını anlatan Abdullah Yalçın, "Yeliz M., 7 yıl önce Antalya'ya geldi ve o zaman yüz yüze görüştük. Sonra uzun bir süre görüşmedik, 3 yıl önce de Antalya Side'ye gelmiş. Orada bir otelde çalışmaya başlamış. Pandemiden dolayı oteli kapanınca, sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Otel kapanınca İstanbul'a gitmiş ve parasız kaldığını söyledi. Ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. Yeliz M.'ye para gönderdim ve buraya gelmesi için biletini aldım. Geçen hafta da yanıma geldi. Ben de evde kendisine bir oda gösterdim ve odada kalmaya başladı" dedi.
"KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Evinde misafir ettiği Yeliz M.'nin alkolik olduğunu iddia eden Yalçın, kendisinde 3 gün kaldığını dile getirdi. Yalçın, "Bende kaldığı bir gün saat 08.00'de alkol aldığını görünce, artık evimde kalamayacağını söyleyerek gönderdim. Ben uyurken, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 300 TL paramı, biraz da evde bulunan alkollü içkiyi bavuluna yerleştirip gitmiş. Ben bunu sonradan fark ettim ve polis merkezine giderek kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.
"KANDIRILMAYI İÇİME SİNDİREMİYORUM"
İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini ifade eden Abdullah Yalçın, "Evime bir kadın geldi benden 16 yaş küçük, ona ayrı bir oda açtım. Üzüldüğüm nokta böyle bir olayın yaşanması. Emniyet teşkilatı da bunu araştırıyor. Ben çalınan mallardan fakir olacak bir insan değilim ama kandırılmayı içime sindiremiyorum. Telefonla Yeliz M.'yi çok aradım ama telefonlarıma bakmıyor ve meşgule atıyor. Sosyal medyadan da beni her yerden silerek engellemiş" dedi.
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