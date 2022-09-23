Yarasalarda Covid benzeri virüs keşfedildi

Yapılan açıklamada Khosta-2 virüsünün ilk olarak iki yıl önce bir at nalı yarasasında bulunduğu ifade edilirken, sağlık görevlilerinin bunun Covid gibi hayvandan insana bulaşması halinde insan hücrelerini enfekte edebileceğini buldu. Araştırmacılar, yalnızca Covid-19 gibi tek bir soy değil, geniş bir virüs yelpazesini kapsayan aşılar geliştirmenin önemini vurguladığını söyledi.

The Sun'da yer alan habere göre, virüsün kesin kökenleri net olmamakla birlikte, şu anda Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (WHO) bir ekip tarafından araştırılıyor.

BİR SONRAKİ COVID VARYANTINDAN KORUYACAK AŞI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Dr. Letko, şu anda insanları bir sonraki Covid varyantından koruyacak bir aşı geliştirmeye çalışan grupların olduğunu da sözlerine ekledi: "Maalesef, mevcut aşılarımızın çoğu, insan hücrelerine bulaştığını bildiğimiz belirli virüslere veya bizi enfekte etmek için en büyük riski teşkil ediyor gibi görünenlere göre tasarlanmıştır. Ama bu sürekli değişen bir liste. Tüm sarbecovirüslere karşı koruma sağlamak için bu aşıların tasarımını genişletmemiz gerekiyor."

Son yıllarda, çoğunlukla Asya'daki yarasalarda olmak üzere yüzlerce sarbecovirüs bulundu. Çoğu durumda, insanları enfekte edemezler ve başlangıçta Khosta-1 ve Khosta-2 virüsleri bir tehdit değildi.

Dr. Letko, "Genetik olarak, bu garip virüsler dünyanın başka yerlerinde keşfedilen diğer virüslere benziyordu ancak SARS-CoV-2'ye benzemedikleri için kimse onların gerçekten heyecanlanacak bir şey olduğunu düşünmedi. Fakat onlara daha fazla baktığımızda, insan hücrelerini enfekte edebildiklerini görünce gerçekten şaşırdık. Bu, virüslerin nereden geldikleri ve hangi bölgelerle ilgili oldukları konusundaki anlayışımızı biraz değiştiriyor" diye konuştu.