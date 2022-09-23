Yarasalarda Covid benzeri virüs keşfedildi

ABD'deki bilim insanları, hastalığın mevcut aşılara dirençli olabileceği konusunda uyardılar.
Yeni gelişmeye göre, koronavirüs ailesinin üyeleri olan sarbecovirüsler, Asya ve Doğu Avrupa'da yaygın olduğuna dair kanıtlar artıyor.
ABD'deki Washington Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Dr. Michael Letko, "Araştırmamız ayrıca sarbecovirüslerin, Asya dışındaki vahşi yaşamda - hatta Khosta-2 virüsünün bulunduğu batı Rusya gibi yerlerde - dolaştığını gösteriyor" dedi.
DSÖ TARAFINDAN ARAŞTIRILIYOR
The Sun'da yer alan habere göre, virüsün kesin kökenleri net olmamakla birlikte, şu anda Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (WHO) bir ekip tarafından araştırılıyor.
Yapılan açıklamada Khosta-2 virüsünün ilk olarak iki yıl önce bir at nalı yarasasında bulunduğu ifade edilirken, sağlık görevlilerinin bunun Covid gibi hayvandan insana bulaşması halinde insan hücrelerini enfekte edebileceğini buldu. Araştırmacılar, yalnızca Covid-19 gibi tek bir soy değil, geniş bir virüs yelpazesini kapsayan aşılar geliştirmenin önemini vurguladığını söyledi.
BİR SONRAKİ COVID VARYANTINDAN KORUYACAK AŞI İÇİN ÇALIŞILIYOR
Dr. Letko, şu anda insanları bir sonraki Covid varyantından koruyacak bir aşı geliştirmeye çalışan grupların olduğunu da sözlerine ekledi: "Maalesef, mevcut aşılarımızın çoğu, insan hücrelerine bulaştığını bildiğimiz belirli virüslere veya bizi enfekte etmek için en büyük riski teşkil ediyor gibi görünenlere göre tasarlanmıştır. Ama bu sürekli değişen bir liste. Tüm sarbecovirüslere karşı koruma sağlamak için bu aşıların tasarımını genişletmemiz gerekiyor."
Son yıllarda, çoğunlukla Asya'daki yarasalarda olmak üzere yüzlerce sarbecovirüs bulundu. Çoğu durumda, insanları enfekte edemezler ve başlangıçta Khosta-1 ve Khosta-2 virüsleri bir tehdit değildi.
Dr. Letko, "Genetik olarak, bu garip virüsler dünyanın başka yerlerinde keşfedilen diğer virüslere benziyordu ancak SARS-CoV-2'ye benzemedikleri için kimse onların gerçekten heyecanlanacak bir şey olduğunu düşünmedi. Fakat onlara daha fazla baktığımızda, insan hücrelerini enfekte edebildiklerini görünce gerçekten şaşırdık. Bu, virüslerin nereden geldikleri ve hangi bölgelerle ilgili oldukları konusundaki anlayışımızı biraz değiştiriyor" diye konuştu.
COVID-19 GİBİ SPIKE PROTEİN KULLANIYOR
PLoS Pathogens dergisinde yazan araştırmacılar, Khosta-2'nin rahatsız edici özellikler gösterdiğini söyledi. Bunun nedeninin ise Covid-19 gibi, insan hücrelerini enfekte etmek için bir spike protein kullanmasıdır.
Araştırmacılar tarafından yapılan diğer testler, antikorların daha önce koronavirüsün Omicron varyantı ile enfekte olmuş hastalardan alınan seruma karşı etkisiz olduğunu buldu. Uzmanlar, Covid'in sahip olduğu bazı genlerden yoksun olsa da, Omicron ile birleşme riski olduğunu ekledi.
Dr. Letko şunları ekledi: "SARS-2'nin insanlardan ve vahşi yaşamdan geri yayılma yeteneği var. Sahip olmalarını gerçekten istemediğimiz bu özelliklere sahip hayvanlarda bekleyen Khosta-2 gibi başka virüsler de var."
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