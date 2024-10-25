'Yaralı Yüz' (Scarface) filminin yıldızı Angel Salazar'ın ölüm nedeni açıklandı.

11 Ağustos'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Salazar'ın, kokain de dâhil olmak üzere uyuşturucu kullanımından kaynaklanan akut zehirlenmeden öldüğü tespit edildi.

Damar hastalığı olan arterioskleroz (damar sertleşmesi) ve hipertansif (yüksek tansiyona bağlı) kalp hastalığının da Salazar'ın ölümüne yol açan faktörler arasında yer aldığı öğrenildi.

Adli tıp raporuna göre, Salazar'ın ölümünün kaza olduğuna karar verildi.