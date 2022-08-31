Yaralı halde bulunmuştu... Doğada yaşayamayacak!

DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 ay önce yaralı bulunan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA'nın haberine göre koruma altına alınan kartal, tedavisi için Kartepe ilçesindeki Ormanya'ya gönderildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI Kanadında kırıklar oluşan kartal, buradaki tedavisi tamamlandı. İyileşen fakat tekrar doğaya dönecek durumda olmayan kartal, yırtıcı kuşlar için hazırlanan 'engelli kuşlar' barınağına alındı.

TEKRAR BARINAĞA DÖNEMEYECEK Yılan kartalının tedavisi hakkında bilgi veren veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Kanadında kırık olduğunu tespit ettik. 1 ay boyunca tedavi ettik. Tekrar doğaya dönemeyecek durumda olduğu için kartalı, kendi doğal yaşam alanına uygun bir barınağa alıp, ömrünün sonuna kadar misafir edeceğiz" dedi.

GÖZ RENGİ AYIRT EDİCİ Yılan kartalının ender tür olduğunu belirten Nalkıran, "Göz rengi nedeniyle diğer şah kartallardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Kartal türleri birlikte yaşayabildiği için diğerlerinin yanına koyduk. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir sağlık problemi yok fakat doğada yaşayamayacak durumda olduğu için bu alana koyduk" diye konuştu.