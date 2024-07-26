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        Haberler Gündem Güncel Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Son dakika haberleri

        Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı

        Tunceli'de kamyonetten inerek yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isteyen 41 yaşındaki Cihan Karaca'ya kamyon çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Karaca, hastanede tedaviye alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:52
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          Kentte hayvansever kişiliğiyle tanınan Cihan Karaca, dün Tunceli-Elazığ kara yolunda arkadaşının kullandığı kamyonetle seyir halindeyken, Aktuluk mevkisindeki Pertek Kavşağı'nda yol ortasında yaralı bir serçeyi gördü.

        • 2

          Kamyonetten inen Karaca, bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hareket halindeki kamyonu fark etmeden kuşu almak için yolun ortasına geldi.

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          Serçeyi eline alan Karaca’ya, bu sırada kamyon çarptı. Kamyondan inen sürücü şok geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Karaca, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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          Kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaca’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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          Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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