Yaralı halde boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı!

Babasının otomobilini izinsiz alan Mustafa Çağlayan, arkadaşı Turgay K.'yi da alıp gezintiye çıktı. Bir süre sonra Çağlayan´ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Yaralanan Mustafa Çağlayan, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Arkadaşı Turgay K.'nin su alan otomobilde çırpındığını gören Çağlayan, tekrar kanala girdi. Çağlayan, arkadaşını araçtan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turgay K. ve Çağlayan, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.