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Otomobil kanala uçtu; yaralanan sürücü boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı

Aksaray'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü, yanında bulunan ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı. Yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Giriş: 19.05.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Yaralı halde boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı! - Haberler
Yaralı halde boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı!
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DHA

Aksaray'da Mustafa Çağlayan'ın (18) babasından izinsiz alıp, gezintiye çıktığı otomobil, sulama kanalına uçtu. Otomobilden yaralı çıkan Çağlayan, boğulma tehlikesi geçiren yanındaki arkadaşı Turgay K.'yi (17) kurtardı. Yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre kaza, saat 03.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4592 Sokak´ta meydana geldi.

Babasının otomobilini izinsiz alan Mustafa Çağlayan, arkadaşı Turgay K.'yi da alıp gezintiye çıktı. Bir süre sonra Çağlayan´ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Yaralanan Mustafa Çağlayan, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Arkadaşı Turgay K.'nin su alan otomobilde çırpındığını gören Çağlayan, tekrar kanala girdi. Çağlayan, arkadaşını araçtan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turgay K. ve Çağlayan, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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