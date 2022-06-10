Yapışık ikizler 9 saatlik operasyonla ayrıldı

Cezayir'de 11 ay 5 gün önce dünyaya gelen Chifaa ve Safaa Kherkhar, karın ve göğüs hizasından yüzleri birbirine dönük olarak yapışık doğdu.
İkizler, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayesinde 15 Aralık 2021'de Türkiye'deki Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'ne getirildi.
AMELİYAT ÖNCESİ, MAKET ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ
Birçok hekim tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, ikizlerin iç organ anatomileri, 3 boyutlu olarak bilgisayar programında oluşturuldu ve maketleri hazırlandı. Uzmanlar, ameliyat öncesi maket üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ikizlerin organlarının ayrı ayrı oluştuğu ancak karaciğerlerinin ve kalp zarlarının birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemiklerinin eksik olduğu saptandı.
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander ve ekibi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek ve ekibi, organ nakli alanında uzman Genel Cerrah Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve ekibi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ile Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Güler ve ekibi bu süreçte görev aldı.
Bebeklerin, ayrıldıklarında göğüs ön duvarlarında oluşacak boşluğu kapatabilecek yeterince deri dokusu olmadığından deri üretilmesi için şubat ayından itibaren derinin genişletilmesi sağlandı.
9 SAAT SÜREN BAŞARILI OPERASYONLA YAPIŞIK İKİZLER BİRBİRLERİNDEN AYRILDI
Rahatsızlığından dolayı beyninde sıvı biriken ve kafası büyüyen ikizlerden birinin beynine ameliyat öncesinde sıvının boşaltılması için şant yerleştirildi.
6 ay süren hazırlıklar sonrası 6 Haziran'da 9 saat süren başarılı operasyonla yapışık ikizler birbirlerinden ayrıldı.
Chifaa ve Safaa kardeşlerin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!