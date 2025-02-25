Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.507,84 %-0,70
        DOLAR 36,4630 %0,08
        EURO 38,2252 %0,15
        GRAM ALTIN 3.448,56 %-0,23
        FAİZ 38,70 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 37,81 %-0,29
        BITCOIN 88.259,00 %-6,07
        GBP/TRY 46,0345 %0,01
        EUR/USD 1,0471 %0,03
        BRENT 74,76 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 5.638,39 %-0,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yapı Krediden 500 milyon dolarlık eurobond ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Yapı Krediden 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

        Yapı Kredi, 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapı Krediden 500 milyon dolarlık eurobond ihracı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Banka, sağladığı bu kaynağı Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve uluslararası piyasalardaki etkinliğini güçlendirmek için kullanacak.

        Yapı Kredi'nin yurt dışında nominal tutarı 500 milyon dolar, itfa tarihi 3 Mart 2030 olan 5 yıl vadeli, sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli getirisi yüzde 7,25 ve kupon oranı yüzde 7,25 olarak belirlenen tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 3 katından fazla talep geldi.

        Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli onayın alınmasını takiben eurobond ihracının 3 Mart'ta tamamlaması hedefleniyor.

        Yapı Kredi'nin bu işleminde Citibank, Deutsche Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, SMBC ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubu görev aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Habertürk Anasayfa