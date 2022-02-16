Gökhan Yılmaz, Hevesin Kaçış Yönü adlı üçüncü öykü kitabında akışkan, kıvrak, kırılmayan ama büküle büküle büyüyen ilişkilenmeleri dillendiriyor. Birbirine bakan aileler, bıçak kesiğiyle tutturulmuş ölümler, zamanla geçmesi beklenen hayatlar, içeride bir kör kuyuya dönüşen günler, dışarıda kanatları akılda büyüyen bir gökyüzü, ekmek yutan ve ekmek kusan bir fırının ağzında hikâyeler… Zehra Onat, önceki kitapları Biraz Kuşlar Azıcık Allah ve İkiye Kadar Sayamamak da YKY’den yayımlanan Yılmaz’la 16 Şubat Çarşamba günü saat: 18:30’da Loca’da bir söyleşi yapacak. Etkinlik aynı zamanda Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Youtube kanalından eşzamanlı paylaşılacak.
Okuldaki öğrenme süreçleri aslında okul dışı süreçlerin de etkilediği bir bütündür. Dolayısıyla, öğrenme zorlukları üzerine çalışan uzmanlar çalışmalarını öğrenci kadar öğretmen ve ailelerle işbirliği içinde yürütürler. Profesyonellerden, alanın öğrencilerinden ve anne babalardan büyük ilgi gören “Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri” etkinlik dizisinin bu ay odağında öğrenme ve öğrenme güçlükleri var. 20 Şubat Pazar günü
saat: 18:00’da Loca’da yapılacak etkinliğin moderatörü “Psikanaliz Defterleri” dizisinin yayın kurulu üyesi, psikanalist Neslihan Zabcı.
Etkinlikte Dr. Oktay Taymaz Sarı da özel eğitim uygulamaları ve öğrenme sorunlarını ele alarak özel eğitimci bakış açısıyla bir öğretmenin çocuğu nasıl destekleyebileceğini tartışacak. Ayrıca kişiye özel bireyselleştirilmiş öğretim programları oluşturma sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları, çocuğun ailesini bilgilendirme ve yönlendirme bağlamında ele alacak. Psikanalist Alper Şahin ise öğrenme süreçlerinin düşünme süreçleriyle başladığı görüşünden hareketle psikanalitik bir düşünme kuramına doğru öğrenmenin duygularla bağlantıları üzerinde duracak. Etkinlik Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Youtube kanalından da eşzamanlı paylaşılacak.
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