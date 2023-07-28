Yapı Kredi FRWRD, dünya listelerine girdi

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Yapı Kredi FRWRD, Global Finance'in "World's Best İnnovation Labs 2023" listesinde yerini aldı. Dünya çapında önde gelen finansal inovasyon laboratuvarlarının bulunduğu listede yer alan Yapı Kredi FRWRD, girişimlere sağladığı katkılarla ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini ileri taşırken; müşterilerine de en inovatif çözümleri en iyi deneyimle birleştirerek ulaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

"GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİYLE SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İŞ BİRLİKLERİ KURUYORUZ"

Sektörde standartları belirleyen çözümler ve teknolojiler üretirken fintech ve startuplarla da yakın iş birlikleri ve ortak çözümler geliştirdiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Ülkemizdeki inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemine değer katarken müşterilerimize en inovatif çözümleri en iyi deneyimle oluşturacak şekilde sunabilmek için Yapı Kredi FRWRD çatısı altındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yapı Kredi olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak yüksek katma değerli projelerin geliştirilmesinde öncü olmak ve girişimcileri desteklemek adına Yapı Kredi FRWRD ile güçlü bir inovasyon kültürü ve ekosistemi oluşturduk. Hem kurum içerisinde hem de kurum dışında bu kültürü geliştirirken, girişimcilik ekosistemiyle de sağlam temeller üzerinde iş birlikleri kuruyoruz. İnovasyona verdiğimiz önemin en büyük göstergelerinden olan Yapı Kredi FRWRD ile kurduğumuz partnerlikler ve ağımızdaki lider mentorler ile Türkiye’nin en zengin network’üne sahip olan, en güçlü hızlandırma programlarından birini farklı dikeylerde sürdürmeye devam ederek; girişimcilere eğitim, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri, globalleşme gibi pek çok fırsat sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü markamız ve zengin network’ümüz ile startup dostu olma misyonumuzu sürdürmeye, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.