Yapı Kredi'den ChatGPT tabanlı seyahat asistanı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye’de bir ilk olan bu özellik ile kullanıcıların, seyahatlerini çok daha kolay planlayabilecek ve Azure OpenAI destekli ChatGPT’ye entegre yapay zeka tabanlı Seyahat Asistanı’ndan seyahatleri konusunda ilham alabileceği belirtiliyor

Süper uygulama trendinin bankacılık sektöründeki öncüsü Yapı Kredi, müşterilerinin hayatlarının her anında yanında olma vizyonuyla, Türkiye’de yine bir ilk olarak Seyahatim+’ı müşterileri ile buluşturmuştu. Seyahatim+ ile Yapı Kredi müşterileri, seyahatlerine dair birçok işleme hızlı ve kolay erişim sağlarken; platforma yeni eklenen Seyahat Asistanı ile Yapı Kredi Mobil kullanıcıları, seyahat deneyimlerini yapay zekaya sordukları sorularla kişiselleştirebilecek. Yapı Kredi Mobil kullanıcıları, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Azure OpenAI GPT entegrasyonu sayesinde; seyahat planlama, pasaport ve vize işlemleri, ulaşım ve gezilecek yerler gibi birçok konuda, Azure OpenAI destekli ChatGPT’nin servislerinden yardım alabilecek.

"BANKACILIK EKOSİSTEMİNDE BİR İLK"

Yapı Kredi Mobil kullanıcıları için seyahate dair tüm süreçleri tek çatı altında topladıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Yapı Kredi Mobil’i müşterilerimizin hayatlarının uygulaması olarak tasarladık ve bu kapsamda da her geçen gün eklediğimiz yeniliklerle ekosistemi daha da zenginleştiriyoruz. Yapı Kredi olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin tüm seyahat planlaması süreçlerine eşlik edecek, “Seyahatim+” platformu içerisinde “Seyahat Asistanı” özelliğini kullanıma sunduk. Bu özellik ile sunduğumuz deneyimleri, Azure OpenAI destekli ChatGPT servisleri ile destekliyoruz. Türkiye’deki bankacılık ekosisteminde sunduğumuz ve bir ilk olma özelliği taşıyan Seyahat Asistanı ile müşterilerimiz; zamandan tasarruf ederken gidilebilecek yerler hakkında bilgiler, yapılabilecek aktiviteler hakkında tavsiyeler bulabilecek ve gezi planları, seyahat hazırlığı gibi seyahat konu başlığı altında değerlendirilebilecek tüm sorularına yanıt alabilecek. Yapı Kredi olarak, her zaman müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda da yenilikçi uygulamalarımıza ve müşterilerimizi hayatın her alanında bir adım öne taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.