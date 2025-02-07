Yapay zekanın toplum ve ekonomide yarattığı dönüşümün şifreleri

Yapay Zeka Politikalar Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay ve Doğuş Teknoloji Veri ve Yapay Zekadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özcan Çavuş'un katıldığı panelde yapay zekanın temel teknolojik bileşenlerinden başlayarak, bu teknolojinin çeşitli endüstrilerdeki pratik uygulamalarına ve ortaya çıkardığı yeniliklere odaklanıldı.

Panelistler yapay zekanın sağlık, finans, üretim ve kamu hizmetleri gibi farklı sektörlerde nasıl kullanıldığını ve bu teknolojinin iş süreçlerini nasıl optimize ettiğini tartıştı.

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Ayrıca, yapay zekanın etik ve sosyal boyutları, veri gizliliği ve güvenliği gibi kritik meseleler de ele alındı. Türkiye'nin küresel yapay zeka ekosistemindeki konumunu ve bu alanda rekabet gücünü artırmak için gerekli stratejik adımlar tartışıldı.

Küçükşabanoğlu yapay zeka ekonomisinin 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratmasının beklendiğini belirtti. 2030 yılına kadar yapay zekanın 85 milyonluk istihdamı ortadan kaldırması öngörülürken 97 yeni istihdamın oluşmasına da olanak sağlayacağı belirtildi.

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay çok fazla veri oluştuğunu ancak bu verilerin nasıl analiz edilmesi gerektiğinin henüz bilincinde olunmadığını söyledi. Gökçay, algoritmaların bu verilerin işlenmesi konusunda aktif olacağına dikkat çekti.