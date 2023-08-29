Yapay zekânın silah haline getirilmesini önlemek için insan kontrolüne ihtiyacı var

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Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Brad Smith yaptığı açıklamada yapay zekânın insanların hayatına etkisi hakkında kritik sözler kullandı. Smith, yapay zekâ silah haline getirilebilir ve insanlar tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Smith, "Şimdiye kadar icadedilen her teknolojinin hem bir alet hem de bir silah olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın insan kontrolü altında kalmasını sağlamamız gerekiyor. Yapay zekayı örneğin kritik altyapıyı otomatikleştirmek için kullanmayı düşünen herhangi bir kurum, kontrolün insanların elinde olduğundan emin olmalı" ifadelerini kullandı.

MUSK DA YAVAŞLATILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAMIŞTI

ChatGPT'nin insan benzeri yanıtlar üretme yeteneği nedeniyle popülerlik kazanmasının ardından teknoloji liderleri yapay zekanın riskleri konusunda uyardı. Bundan bir süre önce aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu önde gelen teknoloji şirketlerinin CEO'ları da yapay zekânın hızlı gelişiminin önüne geçilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak ve birçok teknoloji lideri de yapay zekânın, OpenAI'nin en son modeli olan GPT-4'ü atlamak için eğitim sistemini kapatması yönünde çağrıda bulundu. Ayrıca bu tür ileri gelişmelere altı aylık bir ara verilmeside talep ettiler.

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OpenAI'nin CEO'su ve ChatGPT'nin sahibi Sam Altman'ın yanı sıra Google'ın yapay zekâ kolu DeepMind ve Microsoft'un yöneticileri, Mayıs ayında yapay zekânın insan varlığı için nükleer savaşla karşılaştırılabilecek potansiyel bir risk taşıdığı konusunda uyardıl ve riski azaltmak için yapay zekânın azaltılması gerektiğini vurguladı.

Smith "Bu nedenle şirketlerin yalnız doğru olanı yapmalarını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda güvenlik ihlallerinin meydana gelmemesini de sağlayan yeni yasa ve düzenlemeleri de savunduk" dedi.

YAPAY ZEKÂ İNSANIN YERİNİ ALACAK MI?

Ayrıca, yapay zekânın büyümesi, işçiler arasında teknolojinin işlerinin yerini alabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

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Goldman Sachs'ın raporuna göre yapay zekâ, dünya çapında 300 milyon işi etkileyebilir. Yatırım bankaları, etkilenen mesleklerdeki iş yükünün yüzde 25 ila 50'sinin değiştirilebileceğini, el emeği gerektiren mesleklerin muhtemelen daha az etkileneceğini söyledi.

Microsoft yöneticisi, yapay zekânın işlerin yerini almayan, insan emeğini destekleyen bir araç olduğuna dikkat çekti.

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Brad Smith, yapay zekânın insanların daha akıllı ve daha hızlı düşünmesine yardımcı olabilecek bir araç olduğunu ancak tüm diğer teknolojilerde olduğu gibi öncesinde doğru çalışacağı konusunda emin olunacak bir sürece ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.