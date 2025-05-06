Yapay Zeka Yıldızları Projesi birinci yılını tamamladı

Yapay zekâ, teknolojinin hızla dönüştürdüğü dünyada geleceğin en kritik araçlarından biri haline geliyor. Eğitimde yapay zekâ kullanımı, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek onları 21. yüzyılın iş dünyasına hazırlıyor. Bu dönüşümün farkında olan Vodafone Vakfı ile Habitat Derneği’nin gençleri dijital geleceğe hazırlamak için başlattığı “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi, birinci yılını başarıyla tamamladı. Türkiye’nin 81 ilinde 11-18 yaş arası öğrencilere yapay zekâ eğitimi sunan proje, 12 ilde 36 bini aşkın gence ulaşarak önemli bir etki yarattı. Sosyal etki analizi, her 1 TL’lik yatırımın 5,34 TL’lik toplumsal fayda sağladığını gösterdi. Yeni dönemde 55 bin öğrenciye ulaşmayı ve “Yapay Zekâ Startup Studio” ile genç girişimcileri desteklemeyi hedefleyen projenin yeni yol haritası, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katıldığı toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

GENÇLER YAPAY ZEKA İLE GELECEĞE ADIM ATIYOR

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Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Yapay zekâ, geleceğin dijital teknolojileri arasında kritik rol oynayacak. Global Vodafone Vakfı’nın hazırladığı ‘Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü’ raporuna göre, ülkemizde okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin %27’si geri kaldığını hissediyor. Geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. 12 ilde yürüttüğümüz projenin ilk yılında hedefimizin de üzerine çıkarak toplam 36 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Yaptığımız sosyal etki analizinde gördük ki, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamında, gençlere global bir hackathon’a katılım imkânı da sunduk.. Yeni dönemde hedefimiz 55 bin öğrenciye ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında yeni bir oluşuma da imza atacağız. Yapay Zekâ Startup Studio ile lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KIRSALDA EĞİTİM FIRSATLARI Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise şöyle konuştu: Gençleri geleceğin diliyle, üreten yapay zeka ile buluşturuyoruz. Vodafone Vakfı ile beraber hayata geçirdiğimiz Yapay Zeka Yıldızları projesiyle, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zekayla buluştururken tüketen değil, üreten bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Yapay zekâ, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve dijital denge gibi alanlarda gençleri bilinçlendiriyor; dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında çocukların ve gençlerin potansiyelini yapay zekayı kullanarak birlikte ortaya çıkarıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Romanya’da dalgalandırdığımız bayrağımızı bu yıl da yapacağımız hackathon yoluyla uluslararası arenalarda temsil etmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu yıl gezici aracımızın il sayısını 12’den 15’e çıkararak kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Son olarak Yapay Zeka Startup Studio ile liseli genç girişimcilerin hayallerine ortak olacak, yerel ve global yarışmalarda onların yanında yer alacağız. “Üreten yapay zeka” yaklaşımıyla yalnızca bilgi aktarmakla kalmayacak; gençlerin üretmesini, denemesini ve fark yaratmasını destekleyeceğiz. Bu yolculukta başta Vodafone Vakfı olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz, birlikte üretecek birlikte güçleneceğiz.

YENİ DÖNEMDE HEDEF 55 BİN GENÇ Yeni dönemde, lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerini girişime dönüştüreceği “Yapay Zekâ Startup Studio” programı hayata geçecek. Üç ay sürecek inkübasyon programında, 20 girişim için eğitim, 10 girişim için hızlandırıcı ve 5 girişim için demo günü etkinlikleri düzenlenecek. Eğitimler, yapay zekâ odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler ve ürün geliştirme süreçlerini kapsayacak. Programı tamamlayan gençler, Cenevre’deki “AI for Good” etkinliğine katılma ve UNICEF’in global yarışmalarına başvuru hakkı elde edecek. ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TEMSİL Geçtiğimiz yıl Romanya’daki hackathon’da Türkiye’yi temsil eden öğrenciler, bu yıl da uluslararası hackathon’larla bayrağımızı taşıyacak. Toplumsal fayda, sürdürülebilirlik ve teknoloji temalı hackathon’lar, gençlerin yenilikçi projeler üretmesine olanak sağlayacak. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projenin gençleri dijital dünyaya hazırlama vizyonunu vurgularken, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, gençlerin üreten bireyler olarak yetişmesine odaklandıklarını ifade etti. Gönüllüler ve paydaşlarla birlikte çalışan iki kurum, Türkiye’nin her köşesindeki gence ulaşarak toplumsal dönüşüm yaratıyor. “Yapay Zekâ Yıldızları”, eğitimi erişilebilir kılarak geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyor.