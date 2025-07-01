Yapay zeka ile işlem hacminde yüzde 75 artış, otomasyonda yüzde 80’in üzerinde başarı oranı

Akbank, güçlü GPU altyapısı ve büyük dil modeli (LLM) çözümleriyle bankacılık sektöründe çığır açtığını bildirdi. Aylık 1,3 milyon belgeyi yüksek hız, güvenlik ve doğrulukla işlediğini açıklayan banka, yapay zekâ destekli otomasyonla işlem hacmini %75 artırdığını ve süreçleri %80’i aşan doğruluk oranıyla insan müdahalesi olmadan tamamladığını duyurdu. Akbank, yapay zekâ alanındaki stratejik yatırımlarıyla operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesinde yeni bir dönem başlattığını vurguladı.

BANKACILIKTA YAPAY ZEKÂ İLE YENİ BİR ÇAĞ

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Akbank, 2024 yılında bankacılık uzmanlığını yapay zekâ teknolojileriyle birleştirerek geliştirdiği büyük dil modeli çözümleriyle sektöre öncülük ettiğini bildirdi. Operasyonel süreçlerden müşteri iletişimine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu teknolojinin, hız, verimlilik ve kalite artışı sağladığını ifade etti. Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Yapay zekâ yatırımlarımızı geleceğin bankacılığını şekillendirme vizyonuyla sürdürüyoruz. Yeni GPU kümemiz ve sürekli güncellenen modellerimizle, yapay zekâyı iş üreten ve güvenilir bir yetkinlik haline getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Akbank, açık kaynaklı modeller üzerine yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla belge işleme süreçlerinde önemli kazanımlar elde ettiğini duyurdu. Daha önce desteklenmeyen belge türleri ve el yazıları, yeni modellerle yüksek doğrulukla işlenmeye başlandığını belirtti. Banka, aylık 1,3 milyon yazılı talebin büyük dil modeli tabanlı sistemlerle sınıflandırıldığını, anlamlandırıldığını ve otomatik olarak sonuçlandırıldığını aktardı. Belge çeşitliliği ve hacmindeki artışa rağmen, anlamlandırma ve doğru çıkarım oranlarında %15’lik iyileşme sağlandığını ve otomasyon başarısının %80’in üzerine çıktığını açıkladı. ARAŞTIRMA ODAKLI YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ Akbank, yapay zekâ altyapısını düzenli olarak güncellediğini ve açık kaynak modelleri analiz ederek yenilikçi çözümler ürettiğini bildirdi. Bankacılığa özel veri setleriyle eğitilen modellerin, Türkçe ince ayar süreçleriyle dil kabiliyetlerinin güçlendirildiğini ifade etti. Bu yaklaşımın, yüksek performanslı ve hızlı yanıt verebilen yapay zekâ çözümlerini bankacılık süreçlerine entegre ettiğini vurguladı. Akbank, gelecekte bu teknolojileri daha fazla iş alanına yaymayı, altyapı gücünü artırmayı ve müşterilerine daha geniş kapsamlı değer sunmayı hedeflediğini duyurdu.