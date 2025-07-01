Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, Uşak-İzmir karayolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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BABA VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.