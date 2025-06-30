Keith Kellogg'dan Dmitriy Peskov'a yanıt
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarına yanıt verdi. Kellogg, barış görüşmelerini yavaşlatan tarafın ABD ve Ukrayna olmadığını, Rusya'nın ise zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a yanıt verdi.
Kellogg, Kyiv İndependent isimli gazetenin haberini alıntılayarak "Rusya'nın, barış görüşmelerini yavaşlatan tarafın ABD ve Ukrayna olduğuna dair iddiası temelsiz. Başkan Trump, savaşı bitirme konusunda tutarlı ve son derece kararlı oldu." dedi.
Kellog ayrıca "Rusya, Ukrayna'da sivil hedefleri bombalarken, zaman kazanmaya devam edemez." şeklinde konuştu.
"EN KISA ZAMANDA NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere tarihinin en kısa zamanda netleşmesini beklediklerini söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.
Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerenin ne zaman düzenleneceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun en kısa zamanda netleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
*Fotoğraf: REUTERS/Carlos Barria, temsilidir