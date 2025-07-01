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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak - İş-Yaşam Haberleri

        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        İtalya, işgücü sorununa yönelik yasal göç kanallarını genişletme stratejisinin bir parçası olarak 2026-2028 yılları arasında AB dışı ülkelerden yaklaşık 500 bin kişiye yeni çalışma vizesi vereceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 01.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 01.07.2025 - 08:23
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        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
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        İtalya, yaşadığı işgücü sorununa yönelik harekete geçti. Ülke, işgücü sıkıntısına yönelik yasal göç kanallarını genişletme stratejisinin bir parçası olarak 2026-2028 yılları arasında AB dışı ülkelerden yaklaşık 500 bin kişiye yeni çalışma vizesi vereceğini açıkladı.

        2028'E KADAR 500 BİNE YAKIN KİŞİ

        Reuters'ın aktardığına göre gelecek yıl toplam 164 bin 850 kişiye izin verilecek. 2028 yılına kadar ise toplamda 497 bin 550 yeni giriş yapılması hedefleniyor.

        Bu gelişme, Başbakan Giorgia Meloni'nin yaklaşık üç yıl önce sağcı bir koalisyonun lideri olarak göreve gelmesinden bu yana yaptığı ikinci hamle. Hükümet, 2023 ile 2025 yılları arasında da göçmenlere 450 binden fazla izin verme kararı almıştı.

        Meloni, yeni işçilerin ülkeye girişine izin veren kuralların yanı sıra, yasadışı göçmenlere karşı da sert bir duruş sergileyerek, geri göndermeleri hızlandırmak ve Akdeniz'de göçmenleri kurtaran yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sınırlamak için adımlar attı. Açıklamada, "Kotalar, sosyal tarafların dile getirdiği ihtiyaçlar ve önceki yıllarda yapılan çalışma izni başvuruları dikkate alınarak, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedeflenerek belirlendi" denildi.

        "2050'YE KADAR EN AZ 10 MİLYON GÖÇMENE İHTİYAÇ VAR"

        Yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranı, euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisinde yabancı işçileri çekme ihtiyacını vurguluyor. 2024'te doğumlardan yaklaşık 281 bin daha fazla ölüm oldu ve nüfus 37 bin azalarak 58,93 milyona geriledi.

        İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Pazar günü La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, "Hükümet, ekonomimizin önemli sektörlerine fayda sağlayacak yasal göç kanallarına izin verme konusunda kararlılıkla devam edecek" dedi.

        Düşünce kuruluşu Osservatorio Conti Pubblici'nin araştırmasına göre, devam eden nüfus azalmasına karşı koymak ve mevcut nüfus seviyelerini korumak için İtalya'nın 2050 yılına kadar en az 10 milyon göçmen alması gerekiyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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