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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak | Dış Haberler

        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

        ABD Başkanı Donald Trump imzaladığı kararname ile, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 01.07.2025 - 01:19
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        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları öğleden sonra imzalayacağı bir kararname ile kaldıracağını bildirirken, daha sonra yapılan açıklamada söz konusu kararnamenin imzalandığı dile getirildi.

        ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ahmed Şara tarafından yönetilen Suriye olumlu adımlar attı. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması, ABD güvenlik ve dış politikasını destekliyor. Eğer gereklilikler yerine gelmezse, Dışişleri Bakanı yaptırımları tekrardan devreye alacak." ifadelerini kullandı.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Şeybani, Trump tarafından verilen kararın tarihi olduğunu ve memnuniyet duyduklarını bildirdi.

        Suriye Dışişleri Bakanı, söz konusu kararın, Suriye için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

        MARCO RUBİO'DAN AÇIKLAMA

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulunurken "ABD yaptırımları, Suriye'nin geleceği önünde bir engel olmayacak." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

        ABD Başkanı, Ahmed Şara'dan övgü ile bahsederken, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti.

        ABD merkezli haber platformu Axios ise, ABD yönetiminin, Suriye ile İsrail arasında olası bir güvenlik anlaşması için ön müzakerelerde bulunduğunu ifade etti.

        ABD'li yetkililer, Suriye-İsrail anlaşmasına yardımcı olacaklarını ancak Golan Tepeleri ve sınır konusuna müdahil olmayacaklarını bildirdi. Yetkililere göre, bu meseleleri iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gerekiyor.

        SURİYE DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı

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        Açıklamada, Suudi Arabistan, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının da katıldığı toplantının başlıca gündem maddesinin, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu belirtilmişti.

        Trump'ın, bu kritik dönemde Suriye halkına destek verdiği vurgulanan açıklamada, Şara'nın da bölgesel ve uluslararası destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarılmıştı.

        Açıklamada, Bin Selman'ın da bu adımın bölgesel istikrara yönelik önemine vurgu yaptığı ifade edilmişti.

        Toplantıda ayrıca, Suriye-ABD işbirliği çerçevesinde terörle mücadele ve istikrarı engelleyen Suriyeli olmayan silahlı grupların bitirilmesi konusunda işbirliği konularının ele alındığı kaydedilmişti.

        Açıklamada, ikili koordinasyonun takibi ve varılan anlaşmaları güçlendirmek amacıyla Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir araya gelmesinin beklendiği belirtilmişti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

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