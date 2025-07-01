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        Haberler Dünya Trump'tan Musk'a yanıt: Dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı | Dış Haberler

        Trump'tan Musk'a yanıt: Dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı

        ABD Başkanı Trump ile Musk arasında "vergi indirimi tasarısı" sebebiyle başlayan gerginlik sürüyor. "Eğer bu çılgın harcama tasarısı geçerse ertesi gün Amerika Partisi kurulacak" açıklamasında bulunan Musk'a Trump'tan yanıt geldi. ABD Başkanı, "Elon, muhtemelen tarihte herhangi bir insandan çok daha fazla sübvansiyon alıyor ve bu sübvansiyonlar olmadan dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya geri dönmek zorunda kalırdı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 08:25 Güncelleme: 01.07.2025 - 08:52
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        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin ismi Elon Musk ile ABD Başkanı arasında "vergi indirimi tasarısı" sebebiyle başlayan gerginlik sürüyor.

        Trump yönetiminde Hükümet Verimlilik Departmanı'nın (DOGE) başında bulunan ancak Trump'ın "vergi indirimi tasarısına" verdiği desteğin ardından DOGE'deki görevinden ayrılan Musk'ın, tasarıya yönelik sert eleştirileri devam ediyor.

        Musk'tan "Amerika Partisi" açıklaması
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        MUSK: TASARI GEÇERSE ERTESİ GÜN AMERİKA PARTİSİ KURULACAK

        Musk, tasarının geçmesi durumunda "Amerika Partisi'ni" kuracağını duyurdu. Açıklamasında "Eğer bu çılgın harcama tasarısı geçerse ertesi gün Amerika Partisi kurulacak." ifadelerine yer verdi.

        Musk, söz konusu partinin Cumhuriyetçi-Demokrat partilerden oluşan sisteme bir alternatif olacağını ve halkın bu sayede sesini duyurabileceğini ifade etti.

        "DÜKKANI KAPATIP GÜNEY AFRİKA'YA GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALIRDI"

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        ABD Başkanı da Musk'ın açıklamasından saatler sonra Truth Social isimli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) ve Musk'ın şirketlerinin aldığı sübvansiyonları kesip kesemeyeceğini incelemesi gerektiğini söyledi. Bu hamlenin federal hükümete tasarruf sağlayabileceğini belirtti.

        Trump, şu ifadeleri kullandı:

        "Elon, muhtemelen tarihte herhangi bir insandan çok daha fazla sübvansiyon alıyor ve bu sübvansiyonlar olmadan dükkanı kapatıp Güney Afrika’ya geri dönmek zorunda kalırdı.

        Artık roket fırlatmaları, uydular ya da elektrikli otomobil üretimi olmayacak ve ülkemiz BİR SERVET tasarruf edecek. Belki de DOGE buna ciddi şekilde bir bakmalı? TASARRUF EDİLECEK ÇOK BÜYÜK PARALAR VAR!!"

        MUSK TASARININ DOGE'Yİ ETKİLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

        Trump'ın "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısı, Musk tarafından olumsuz görülüyor.

        Elon Musk, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etmişti.

        Musk, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuşmuştu.

        Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." demişti.

        Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.

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