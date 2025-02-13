Yapay zekâ destekli bilgi bankası TechBot hayata geçirildi

müşterilerine çok daha hızlı yanıtlar vermek için üretken yapay zekâdan faydalandığını vurgulayan Vodafone Business’ın satış ve destek ekipleri, yenilikçi teknoloji metodolojisi olan ve bilgi bankası üzerinde çalışan TechBot’u devreye aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 1,5 yılda binin üzerinde doküman ve senaryonun yüklendiği bilgi platformu olan TechBot sayesinde, servisleriyle ilgili soruların en güncel yanıtlarına saniyeler içerisinde erişebilecek olan destek ekipleri, son teknolojinin kullanıldığı üretken yapay zekâ destekli inovasyonu TechBot yardımıyla kendilerine iletilen sorunlara çok daha hızlı bir şekilde yanıt verebileceği belirtildi. Yaşanabilecek olası bir sorun meydana geldiğinde TechBot yardımıyla destek ekibinin sorunlu olay çözümleme süreçlerinde yüzde 30’luk bir iyileşme görüleceği de vurgulandı.

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Bu yeni yapay zeka bankası ile, özellikle bulut teknoloji ve IoT operasyonu sağlayan ekiplerinin verdiği hizmetin kalitesini artıracak ve çok daha süratli bir şekilde hizmet verebilecek. Bu inovasyonuyla birlikte müşteriye dönüş hızını 2 ila 3 katına çıkaracağını açıklayan Vodafone Business destek ekipleri ayrıca, bilgi dokümanlarında bir değişiklik olursa da en güncel belgelere ulaşabilecek. Çok geniş bir data ve kullanım şekli kütüphanesi üstünden çalışan yapay zekâ robotuyla sorunlu durumları çok hızlı bir şekilde çözümleyebilecek olan Vodafone Business destek ekipleri, bu sayede en güncel verilere de anında ulaşılabilecek.