Yapay zekâyla herkes; yazar, besteci ve şarkıcı olabilecek

Sadece bir gün boyunca cep telefonunuzu kullanmadığınızı düşünün.

Bir adım daha ileri giderek, sadece bir gün boyunca internete erişim sağlayamadığınızı düşünün.

Düşünmesi bile bir hayli sıkıntı oluşturuyor değil mi?

Her yeni teknoloji; birçok yeni teknolojinin doğmasına neden olunca, teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hal aldı.

✓ 1950'li yılların başında Alan Turing 'in, “Makineler Düşünebilir Mi?” sorusuyla makine öğrenmesi kavramı ortaya çıktı.

Sözün özü; insanoğlunun ürettiği her teknolojinin bir aydınlık, bir de karanlık yüzü vardır. Önemli olan hangi amaçla kullanıldığı.

Şunu da unutmamak gerekir; her yeni teknolojik gelişme, yok ettiği iş kollarının yerine yeni iş alanları doğurdu.

Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi her teknolojinin bir de karanlık tarafı bulunuyor.

Zira; yapay zekâyla sözleri yazılan, besteleri yapılan hatta klipleri çekilen şarkıların sayısı her geçen gün artıyor. Üstelik bir hayli beğeniliyor da…

• Dijital gelir raporunda; dijital telif gelirinde hızlı artış görülen on ülke arasında altıncı sıradaymışız...

"2 MİLYAR LİRALIK PAZAR OLMASI LÂZIM"

• Toplayabildiğiniz telifler, toplayamadıklarınızın kaçta kaçıdır? Öyle bir ölçü biliyor musunuz?

Barış Şensoy... 2022 - 2023 kıyaslaması yapıyoruz. Çok artış var. Aslında yüzde yüzü aşmış bir artış var. Sadece MSG’nin geliri, iki yüz küsur milyon liradan beş yüz milyon lira civarına çıkmış vaziyette ama tabii daha gitmemiz gereken çok yol var. Bizim hesaplamamıza göre tam toplayabilsek, eser sahipleri alanında yaklaşık 1.5 milyar ile 2 milyar lira arasında bir pazar olması gerek. Dolayısıyla biraz daha yolumuz var... Aynı alanda MESAM da var, bir de onu koyarsak aslında 1 milyar TL civarındayız. Buna özellikle umumi mahal telifleri eklenirse ve dijitalde de korsanı biraz daha dizginleyip önleyebilirsek, bunun kısa dönem içerisinde 1 milyar liralardan, 2 milyar liralar civarına çıkması içten bile değil.

Birol Namoğlu... Profesyonellerimiz çalışıyorlar, biz de elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Burada sadece bizim değil hem tüketicinin farkındalığı önemli hem de tüketiciyle arada olan organizatör vb... İnsanların farkındalığı önemli. Umuma açık mahaller konusunda devletimizin bize sağladıkları var ama daha farklı şeyler de olabilir. Şimdi otellerle anlaşmalarımız var ama bunu başka işletmelere yaymak gibi bir stratejimiz bulunuyor. Bunlar olduğu zaman eser sahipleri en azından hak ettiğine yakın bir şey alacaktır diye düşünüyoruz.

• Müziğin dijitalleşmesi, telifleri toplamakta daha avantajlı bir durum mu?

Barış Şensoy... Pek tabii ki işin ticari alana daha hızlı ve pratik olarak tahsilatını yapma bakımından bir kolaylık. Müziğin her alana, toplumun her katmanına girmesi açısından da bir kolaylık. Öteki taraftan da her katmana ulaşma, kendini anlatabilme ve dinletebilme açısından da dijitalleşme çok büyük bir kolaylık. Şöyle düşünün; daha önce bizler CD ya da kaset alıyorduk ve belli bütçelerimiz vardı. Bu bütçeler nispetinde müziğe ulaşabiliyorduk ya da radyodan dinliyorduk. Şimdi ise geleneksel topluma iletim aletlerinin yanında, yani radyo ve televizyonun yanında, bugün yaklaşık elli liraya bugüne kadar üretilmiş dünyadaki bütün müziğe, eski ve yeni çıkacak olan tüm müziklere ulaşabiliyorsunuz. Bu kapsamda tabii ki bizler için büyük bir yenilik, büyük bir gelişim oldu. Bu noktadan sonra telifi tahsil etme anlamında da direkt dijital içerik sağlayıcı olan ve tüketiciye bunu dijital olarak sunan firmalarla da anlaşmak bizim için çok kolay.

Birol Namoğlu... Ama tabii müziğin maddi değerini eskisine göre azaltmış oluyor.