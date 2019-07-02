Polis listedeki isimleri ulaşmaya çalışıyor

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere 21 kişi kaldırılmıştı. Tedavisi süren bu kişilerden 5'i yaşamını yitirmiş, 16'sının ise tedavisi sürüyordu. Bugün sabah saatlerinde de Mersin toros Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen F.D. isimli bir hastanın da metil alkolden zehirlendiği belirlendi.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, acil serviste ilk müdahalesi yapılan F.D. yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Bu sırada hastanede tedavisi süren 16 kişiden 5'i taburcu edilirken 11'inin hayati tehlikesinin sürdüğü 4'ünün ise görme duyusunu yitirdiği öğrenildi.
"YAPAN BENİM, TESLİM OLMAYA GELDİM"
Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, 30 Haziran'da Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye gelen bir kişinin sahte içkileri kendisinin yaptığını söyleyerek teslim olduğu ortaya çıktı. 57 yaşındaki E.K. adlı kişinin teslim olurken, "Sahte içkileri yaypan benim, teslim olmaya geldim. Bende de aynı belirtiler var. Korkuyorum" dediği ortaya çıktı.
Halsizlik, algıda bozukluk, görme kaybı, nefes darlığı, çarpıntı hali belirtileri gösteren zanlının polis tarafından Mersin Toros Devlet hastanesi'ne kaldırıldığı, burada yapılan tetkiklerin ardından, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
E.K.'nın sahte içkileri satın alan kişilerden isimlerini bildiklerini polise verdiği ve polisin bu kişilere uyarmak amacıyla ulaşmaya çalıştığı öne sürüldü.
"ASIL ZANLI KENDİSİ TESLİM OLDU"
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kentteki hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla toplam 22 kişinin müracaat ettiği belirtilerek, "Son günlerde ilimiz genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla müracaat eden toplam 21 vatandaşımıza yapılan ilk müdahaleleri sonrasında metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur." ifadesi kullanıldı. Olaylarla ilgili Asayiş Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinin 4 iş yerinde arama yaptığı bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 4 şüphelinin "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi. Zanlılardan birinin savcılıkça, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
ÇUKUROVA'DA POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Mersin'in yanısıra Adana'da da sahte içki üretimi yapanlara yönelik operasyonlar sıklaştırıldı. Adana polisi merkez Seyhan ilçesinde Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi satışa hazır 2 bin litre sahte rakı ele geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Ş.A'yı gözaltına aldı, sahte rakıları da imha etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!