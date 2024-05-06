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        Haberler Yaşam Yanmış tencerelerinizi çöpe atmayın: Yanan tencere ve tavaları temizlemek ve kurtarmak için 5 etkili yöntem!

        Yanmış tencerelerinizi çöpe atmayın: Yanan tencere ve tavaları temizlemek ve kurtarmak için 5 etkili yöntem!

        Yanmış tencereler, mutfak kazalarının kaçınılmaz sonucu gibi görünebilir, ancak onları hemen çöpe atmak yerine kurtarmanın yolları vardır. Sizin için yanan tencerelerinizi çöpe atılmaktan kurtaracak pratik tüyolar derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:44
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        • 1

          Yanık yemekler veya unutulmuş ocaklar sonucu oluşan lekeler, umutsuz bir durum gibi görünse de, doğru yöntemlerle tencerelerinizi eski ihtişamına kavuşturabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız yöntemlerle yanan tencereleri kurtarmanın yollarını keşfedebilirsiniz! İşte, o yöntemler...

        • 2

          1. SU, SİRKE VE KARBONAT

          Yanmış tencerenin veya tavanın dibine eşit miktarda su ve beyaz sirkeden oluşan küçük bir tabaka dökün. Seyreltilmiş sirkeyi ocakta ısıtın ve kaynamaya bırakın. Bir dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve sirkeyi lavaboya boşaltın.

        • 3

          Boş tencereye veya tavaya bir çorba kaşığı karbonat ekleyin Kabartma tozu aşındırıcıdır ve lekenin giderilmesine yardımcı olacaktır.

          Tencerenin veya tavanın tabanında kalan yanık izleriyle mücadele etmek için kabartma tozuyla masaj yapmak için bir ovma süngeri kullanın. Tencereyi veya tavayı temiz bir şekilde durulayın.

        • 4

          2. HAŞLANMIŞ LİMON

          İki veya üç limonu dörde bölün ve tavaya koyun, birkaç inç su ile doldurun ve kaynatın. 5-10 dakika veya yiyecek parçacıklarının yüzeye çıktığını görene kadar kaynatın. Suyu ve limonları atın, durulayın ve kalan parçaları temizlemek için bir ovma süngeri kullanın.

        • 5

          3. KURUTMA KAĞIDI

          Tavaya bir miktar sıcak su ile birlikte birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Kurutma kağıdını suya batırın ve bir saat bekletin. Bir saat sonra, kurutucu kağıdını çıkarıp atın ve bir bulaşık süngeri ve bulaşık sabunu kullanarak tavayı durulayın.

        • 6

          4. KETÇAP

          Tek başına tavalardaki ağır yanıkları giderecek kadar asidik olmasa da, ketçap donuk ve kararmış tencere ve tavaları canlandırmak için popülerdir. Etkilenen bölgeyi ince bir tabaka ketçapla kaplayın ve 15 dakika sonra silerek temizleyin.

        • 7

          5. ALÜMİNYUM FOLYO

          Yanmış bölgeyi 2-3 yemek kaşığı karbonatla kaplayın ve bir miktar su ekleyerek macun kıvamına getirin. Bir miktar alüminyum folyoyu buruşturun ve tüm yiyecek artıkları ve lekeli alanlar temizlenene kadar her tarafını fırçalamaya başlayın. Tavayı ılık sabunlu suyla durulayın.

          Kaynak: The Kitcn, Hgtv

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