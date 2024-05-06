Yanmış tencerelerinizi çöpe atmayın: Yanan tencere ve tavaları temizlemek ve kurtarmak için 5 etkili yöntem!

2. HAŞLANMIŞ LİMON

İki veya üç limonu dörde bölün ve tavaya koyun, birkaç inç su ile doldurun ve kaynatın. 5-10 dakika veya yiyecek parçacıklarının yüzeye çıktığını görene kadar kaynatın. Suyu ve limonları atın, durulayın ve kalan parçaları temizlemek için bir ovma süngeri kullanın.