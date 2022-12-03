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Tesadüfen keşfedildiler! Yanlışlıkla icat edilen 7 büyük buluş!

Tesadüfen keşfedilen 7 önemli icat!

Günümüzde insan sağlığı, beslenmesi ve yaşamını elverişli hale getirmesi için kullanılan icatlardan bazıları tamamen tesadüfen bulunmuştur. Eğer bulunmasaydı belki de günümüzde pek çok şey farklı olacaktı. İşte, tesadüfen bulunan icatlar...

Giriş: 03.12.2022 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOTOĞRAF (1838)

    Louis Daguerre, karanlık odada, gümüş iyodür levhada açığa çıkan bir görüntüyü sabitlemenin yollarını arıyordu. 1838 yılında farklı kimyasal maddelerinin olduğu dolabına, daha sonra temizlemek için kullanacağı bozuk görüntülü bir film levhası bıraktı.

     

  • Levhayı tekrar aldığında ise görüntü daha belirgindi. Ancak ilk başta Daguerre buna neden olan şeyin kimyasal madde olduğunu fark etmedi.

    Sonunda dolabın raflarını karıştıran Daguerre içerisinde kırılmış civayı buldu. Bu sayede gümüşlü levha üzerine alınan görüntü (daugerreoype) modern fotoğrafçılığın başlangıcı kabul edildi.

     

  • JAKUZİ (1963)

    Candido Jakuzi, romatoid artritle hastalığı ile doğan 15 aylık oğlunun ağrılarını rahatlamak isterken, jakuziyi buldu.

  • MİKRODALGA FIRIN (1945)

    Amerikalı mühendis Percy Spencer, iş yerindeki mikrodalga frekansının cebindeki çikolatayı erittiğini fark etti. O dönemde Raytheon firmasında çalışan Spencer, mikrodalga ışınının ısıtma etkisini keşfederek, mikrodalga fırını icat etti. Bilinenin aksine mikrodalga fırını icat eden Paul A. Davies değildir.

  • TEFLON (1938)

    Alan Beattie, bilinen iddiaların aksine teflonun icadının ABD uzay programıyla ilgisi olmadığını söylemiştir.  Roy Plunkett yeni bir soğutucu yapmaya çalıştığı esnada “politeirafloroetilen” maddesini buldu. Basınçlı şişedeki bulunan gazın yok olduğu gören Plunkett, şişeye bakınca iç kısmının beyaz, balmumu gibi kaygan bir malzeme ile kaplandığını fark etti. Bu madde günümüzde kullanılan teflondu.

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