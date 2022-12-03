PENİSİLİN (1928)

Dünyanın ilk antibiyotiği olarak bilinen penisilinin, günümüzde önemi hala çok büyüktür. Lonrad'a St. Mary hastanesinde görev yapan Dr. Alexander Fleming tarafından penisilin tesadüfen bulunmuştur.

Tatile çıkmadan önce laboratuvarında güneş görmeyen bir kısma kültürler bırakan doktor, kültürlerin antiseptik özelliklerinin ne olduğuna dair bir araştırma gerçekleştiriyordu. Daha sonra laboratuvara gelince kültürlerden birinin farklı bir durum sergilediğini fark etti. Çalışmasına devam etti ve penisilini keşfetti.

13 Şubat 1929’da kültür üzerine yaptığı çalışma ile Dr. Alexander Fleming resmen penisilini buldu ve sinüs iltihabı olan bir hastayı penisilin ile iyileştirdi.

Arthur Jarman konuyla ilgili şöyle yazdı:

“Annemin kardeşi Merlin Pryce, küfün bakterileri öldürdüğü petri kabını bulmuştu. Bu, Alexander Fleming’in dikkatini çekti. Bakteri sporunun laboratuardaki açık bir pencereden girdiği düşünüldü. Böylece Pryce, Paddington'daki Saint Mary Hastanesi’nde patoloji profesörü oldu.”