Yanlış maske kullanımı burun ucu düşüklüğü yapıyor!

İHA

Koronavirüs pandemisiyle beraber hayatın bir parçası haline gelen maskelerin, burun ucu düşmesi yaşanacak korkusuyla yanlış kullanımına uzmanından uyarı geldi.

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, “Biz teli şekillendirerek yüzümüze doğru oturtuyoruz ve burun üzerine herhangi bir baskı uygulamıyoruz. Teli çıkartıp ya da tel çene tarafında ters olunca, tam olarak burun ucunda baskı oluşuyor” dedi.

MASKENİN TELİNİ ÇIKARTIYOR YA DA MASKEYİ ÇENE ALTINA GETİRİYORSANIZ DİKKAT!

Burun ucu düşmesine engel olmak için maskenin telinin çıkarılması ya da telini çeneye getirecek şekilde takılmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayan Op. Dr. Dilek, “İnsanlar burun ucunda baskı yapmayacağını düşünerek, çoğu zaman maskenin telini çıkartıyor. Bu yanlış bir şey. Tel aslında onu kullanmak için doğru bir argüman. Biz teli şekillendirerek yüzümüze doğru oturtuyoruz ve burun üzerine herhangi bir baskı uygulamıyoruz. Teli çıkartıp ya da tel çene tarafında ters takılacak olursa, tam olarak burun ucunda baskı oluşuyor” diye konuştu.