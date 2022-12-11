Yankıları sürüyor: AP'de yolsuzluk operasyonu

Belçika Federal Savcılığınca sorgusu devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) üyeliği askıya alındı, AP Başkanı Robert Metsola ise yorum yapmaktan kaçındı.

Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü, Kaili ve diğer gözaltına alınanların sorgusunun devam ettiğini bildirdi.

AP Başkanı Roberta Metsola, Twitter'dan "AP, kararlı bir şekilde yolsuzluğun karşısındadır. Bu aşamada, ilgili tüm kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla tam işbirliği yaptığımızı ve yapacağımızı doğrulamak dışında, devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız." paylaşımında bulundu.

Kaili'nin mensubu olduğu AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) da üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

Yunan muhalefet partisi PASOK, dün, Kaili'yi partiden ihraç etmişti.