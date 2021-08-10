Yangınlarda 14'üncü gün! Milas ve Köyceğiz yangınlarına müdahale sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 13 günde çıkan 270 orman yangınının 267'sinin kontrol altına alındığını açıklamıştı. Bozdoğan yangınıyla birlikte kontrol altına alınan yangın sayısı 268'e müdahalenin sürdüğü yangınlar ise 2 olarak gerçekleşti.

Bakanın paylaşımına göre, orman yangınlarının 13'üncü gününde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Bakan Pakdemirli, “Orman yangıları ile mücadelemiz 13 gündür #OrmanınKahramanları’nın özverili çalışmaları ile devam ediyor. 53 ilimizde çıkan 270 orman yangınının 267’sini kontrol altına aldık. Muğla ve Aydın’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ULA'DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

BOZDOĞAN'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın ihbarı gelir gelmez bölgeye gelip çalışmaları bizzat yerinde takip eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yoğun bir çaba gösterip yangının kontrol altına alınmasını sağlayan ateş savaşçılarına ve gönüllülere teşekkür etti.

Akşam saat 17:00 sıralarında Bozdoğan ilçesine bağlı Kırsal Konaklı mahallesi yakınlarına başlayan yangın gerek hava şartları gerekse yamaç arazi yapısı ve bitki örtüsünün oldukça kuru olması nedeniyle kıs aşurede büyüdü. Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. İhbar gelir gelmez ilk etapta havadan müdahale edilen yangına daha sonra söndürme ekipleri de karadan müdahale etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve çevredeki gönüllü vatandaşlar müdahale etti. Bu arda çalışmaların oldukça zor şartlarda yürütülmesi nedeniyle bölgede 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

ve Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangına önce havadan, sonra da karadan müdahale etti.

Daha sonra bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Bozdoğan ve çevresindeki ilçelerde sadece birer nöbetçi ekip bırakıp diğer tüm kuvvetlerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleri ile bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise itfaiyenin çalışmalarını ekiplerin başında takip etti.

Hava kararıncaya kadar 2 uçak 5 helikopter ile müdahale edilen yangına hava karardıktan sonra arazöz ve tankerlerle su serpilirken gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kişi karadan müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bu arada yangında Büyükşehir Belediyesi’nde görevli bir kişi uçurumdan yuvarlanarak hafif yaralandı. Bölgede bulunan 112 ekipleri tarafından müdahale edilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

AKSEKİ'DEN YANGINLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Orman Yangınına Neden Olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma işlemlerine çok yönlü olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.

AĞRI'DA TEZEK YANGINI PANİK YARATTI

Ağrı’da tezek yığınlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyünde dün gece yüklü miktarda tezeğin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere ve yoğun dumana uyanan evdeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ağrı merkezden olay yerine sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Korkutan yangının ardından tezekler küle döndü.