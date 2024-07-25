Yangını söndürdü, kalp krizi geçirdi

Yangını söndüren pilot kalp krizine yenildi
Muğla'da yangın söndürme uçağı pilotu uçağı Emiliano Barajas Repiso, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Repiso'nun, Köyceğiz'de çıkan yangında görev aldıktan sonra geldiği Dalaman Havaalanı'nda fenalaştığı öğrenildi
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso (39), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Köyceğiz Karaçam Mahallesi'nde çıkan yangında görev alan Andorra vatandaşı Repiso, Dalaman Havaalanı'na indikten sonra ekip arkadaşlarıyla dinlenme salonuna geçti.
HAVALİMANINDA DİNLENİRKEN FENALAŞTI
Aniden fenalaşan Repiso'ya ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekibinin de müdahalesine rağmen kurtarılamayan Repiso için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törene pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile müdürlük personeli katıldı.
Ülküdür, konuşmasında, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarının söndürülmesinde başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi. Törenin ardından Repiso'nun cenazesi ülkesine gönderildi.