Yangından kurtarılmıştı, 6 gündür kayıp

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında AFAD ekiplerince kurtarılıp Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirilen ve tedavisi yapılan 54 yaşındaki Remzi Solak'tan 6 gündür haber alınamıyor.
Sevinç Mahallesi'nden yaklaşık 30 kilometre ileride dağlık bir alanda ilkel şartlarda yaşayan Remzi Solak, geçen hafta Cuma günü bölgede çıkan yangında AFAD ekiplerince alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede ayakta tedavisi yapıldıktan sonra kayıplara karışan 54 yaşındaki Solak için ailesi endişeli. 6 gündür haber alınamayan Solak'ın hayatından endişe ediliyor. Dağlık bir alanda ilkel şartlarda yaşadığı belirtilen Solak'ın dışarıda görülünce karışmış saç ve sakalından ayırt edilebileceğini söyleyen ailesi, görenlerin polise bilgi vermesini istedi.
'REMZİ AMCAYI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Kaybolan Remzi Solak’ın yakını Emine Doğan, "En son Cuma günü çıkan yangında, Sevinç Mahallesi’nden AFAD ekiplerince alınıp Manavgat Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Ayakta tedavi oluyor ve hastaneden çıkıyor. Babamında köyde evi yandığı için biz evimizle uğraşırken bu olay gerçekleşiyor. Kayıp haberi bize bugün geldi. 6. Günün sonunda haber bize iletildiği anda devlet hastanesine başvuru yapıp yangından etkilenenlerin kalmış olduğu yurtları gezip en son tekrar bir yurda gelip Remzi Amca’yı bulmaya çalışıyoruz" dedi.
Remzi Solak, geçen mart ayında rahatsızlanmış ve ilk yardım ekipleri tarafından 1.5 saatlik yürüyüşün ardından ulaşılarak hastaneye kaldırılmıştı. Yağmur ve dolu yağışı altında yürüyen 112, AFAD ve UMKE ekipleri, Sahil Güvenlik Helikopterinin inememesi nedeniyle Remzi Solak'ı sedye ile 60 metre kayalıklardan çıkarıp sedyeye koyarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirmişlerdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!