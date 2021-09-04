Silivri'de plastik fabrikasında yangın!

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi'nde, plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.