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Avustralya'da bir ayı aşkın süredir Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde devam eden yangınlar, tüm çabalara karşın yayılarak sürüyor.

Son olarak Dünya Mirası listesinde yer alan Mavi Dağlar'a da sıçrayan yangınlarda şu ana kadar 8 kişi yaşamını yitirirken, 3 milyon hektara yakın alan kül oldu.

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle hızla yayılan yangınlarda şimdiye kadar 700'ü aşkın konut yandı.

Yangınlardan insanlar kadar bölgedeki vahşi hayvanlar da etkileniyor.

Son olarak Cudlee Creek'te alevlerden kaçan bir koalanın, itfaiye erinin elinden suç içerken çekilen video görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yetkililer, yangınlarda çok sayıda vahşi hayvanın da öldüğünü belirtiyor.