Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yan Oda ne zaman başlıyor? Yan Oda dizisi oyuncuları kim, konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı?

        Yan Oda ne zaman başlıyor? Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı?

        Başrollerini Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Yan Oda, yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Farklı ailelerin birlikte yaşama macerasını konu alacak olan dizinin kadrosunda kimlerin yer aldığı ve hangi gün ekranlara geleceği merak konusu haline geldi. İşte, Yan Oda dizisine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın yayın hayatına başlamasına sayılı gün kaldı. Kadrosunda ünlü oyuncuların bulunduğu dizinin başrollerinde Şevval Sam ve Caner Cindoruk yer alıyor. Daha öncesinde yayın tarihine dair soru işaretleri bulunan dizinin bu hafta yayınlanan fragmanıyla tarih kesinleşti. İşte, Yan Oda'ya dair detaylar...

        • 2

          YAN ODA DİZİSİ YAYIN TARİHİ!

          Yapımcılığını OGM Pictures üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Yan Oda dizisi izleyici karşısına çıkmak için geri sayıma başladı.

          Dizinin ilk bölümü 9 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

        • 3

          YAN ODA OYUNCU KADROSU

          Şevval Sam'ın Yasak Elma'dan sonra ekranlara geri döneceği dizide partneri Caner Cindoruk olacak. Dizinin kadrosunda ekranın sevilen isimlerinden Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve usta oyuncu Melek Baykal yer alıyor.

        • 4

          YAN ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

          Ünlü bir sunucu olan Sevgi Ersoy (Şevval Sam), kariyerinin düşüşe geçmesinin ardından ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile ani bir evlilik yapar. İkinci bir şans arayışında olan çiftin hayatı, birbirinden çok farklı ailelerinin aynı çatı altında bir araya gelmeleriyle karmaşıklaşır. Bu evlilik, Sevgi ve Fikret'in beklentilerinin ötesinde zorluklarla dolu olacaktır. Ayrıca, çocukları Taylan ve Şelale'nin de bir arada yaşayacak olmaları durumu daha da zorlaştıracaktır.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Colin Firth'ün gömleği açık artırmaya çıkıyor
        Colin Firth'ün gömleği açık artırmaya çıkıyor
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Habertürk Anasayfa