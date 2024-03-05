YAN ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ünlü bir sunucu olan Sevgi Ersoy (Şevval Sam), kariyerinin düşüşe geçmesinin ardından ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile ani bir evlilik yapar. İkinci bir şans arayışında olan çiftin hayatı, birbirinden çok farklı ailelerinin aynı çatı altında bir araya gelmeleriyle karmaşıklaşır. Bu evlilik, Sevgi ve Fikret'in beklentilerinin ötesinde zorluklarla dolu olacaktır. Ayrıca, çocukları Taylan ve Şelale'nin de bir arada yaşayacak olmaları durumu daha da zorlaştıracaktır.