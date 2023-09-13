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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada! - Güncel haberler

        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!

        İstanbul Sultangazi'nde iki yıl önce öldürülen 23 yaşındaki İbrahim Sevmiş cinayeti aydınlatıldı. Yakalanan zanlı Selçuk T., İbrahim Sevmiş'i, caddede yürürken kendisine yan baktığı için çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısına, olay öncesi kamera görüntülerinden ulaşıldı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 13.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:15
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        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
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        İstanbul'da olay, 8 Kasım 2021’de Sultangazi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 23 yaşındaki İbrahim Sevmiş, akşam saatlerinde caddede bir kişi tarafından bıçaklandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Bıçaklanarak yaralanan İbrahim Sevmiş, çevredekilerin yardımı ile çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        TAKİP GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Öldürülen İbrahim Sevmiş.
        Öldürülen İbrahim Sevmiş.

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapan polis, olay öncesine ait şüphelinin, maktulün arkasından yürürken elini arka cebine atarak bıçağı çıkarttığı ana ait görüntülere ulaştı.

        İKİ YILDIR FİRARDAYDI

        Elde edilen görüntülerde şüphelinin 21 yaşındaki Selçuk T. olduğu belirlendi. Şüphelinin olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi. Katil zanlısının yakalanması için çalışmalara devam edildi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        İki yılın ardından şüphelinin kaldığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla zanlı Selçuk T. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan soruşturmada cinayetin yan bakma tartışması nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

        Soruşturmanın ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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