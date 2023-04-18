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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yaman isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

YAMAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Yaman ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yaman adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yaman isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YAMAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yaman ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse). Alışılmadık, olağanın dışında Kötü, korkulan (kimse).

YAMAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yaman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yaman adını koymak caizdir.

YAMAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yaman ismini kullanan 8.332 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yaman ismini kullanan 2.320 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yaman ismini kullanan 507 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yaman ismini kullanan 965 kişi bulunmaktadır.

YAMAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yaman ismindekilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk