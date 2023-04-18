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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Zelal isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ZELAL ADININ ANLAMI NEDİR?

Zelal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zelal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zelal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZELAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zelal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Gölge, siluet. Renk tonu. Berrak. Delalet, yanılgı.

ZELAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zelal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Zelal adını koymak caizdir.

ZELAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Zelal ismini kullanan 15.275 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Zelal ismini kullanan 2.343 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Zelal ismini kullanan 371 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Zelal ismini kullanan 639 kişi bulunmaktadır.

ZELAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zelal adındakiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk